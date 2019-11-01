Katliam gibi olayın sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı

01.11.2019 11:50

Cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı gün içinde önce 2 oğlunu ardından kardeşini ve bacanağının oğlunu öldüren Şinasi Gürkan hakim karşısına çıktı. Savunmasında, 'beni asın, idam edin. İftiralar ile beni canavar yaptılar. Ben bu insanlara eşimi emanet ettim' diyen sanık Gürkan, olay günü vakit bulsa öldürmek istediği 7 kişinin ismini de açıkladı.



Esenyurt'ta oğulları Gökmen Gürkan (15) ile Göksel Gürkan'ı (21), Avcılar'da kardeşi Mühendis Gürkan'ı (44) Başakşehir'de ise bacanağının oğlu Erdal Tiz'i (33) öldüren Şinasi Gürkan (54) hakim karşısına çıktı.



Oğlu öldürülen bacanak duruşmada baygınlık geçirdi



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şinasi Gürkan ile mağdur Alihan Tiz ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada kimlik tespiti yapılırken olayda oğlu öldürülen mağdur Alihan Tiz sanığa beddua etti. Duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılacağı söylenen mağdur bu esnada baygınlık geçirdi.



Cinayetleri bilinçli olarak işlediğini söyledi



Kimlik tespitlerinin ardından söz verilen sanık Şinasi Gürkan olay günü bilinçli olarak cinayetleri işlediğini söyleyerek cinayetlerin sebebinin 2004 yılında suçsuz olmasına rağmen 2 kardeşinin ölümünden yargılanması olduğunu öne sürdü.



"Bana bu ihaneti yapan kişileri öldürmeye karar verdim"



14 yıl haksız yere hapis yattığını söyleyen sanık Gürkan "Açık cezaevine çıktığımda izne ayrıldım. Eşimin ben cezaevine ilk girdiğim tarihten 2 yıl sonra başka bir erkekle yaşamaya başladığını öğrendim. Bacanağım Alihan Tiz, eşimi bir başka kişi ile dini nikahla evlendirmiş. Evin adresini istedim, gidecek yerim yok dedim vermediler. Oğlum Göksel ile konuşuyordum bana 'Annem başkasıyla yaşıyor, o yüzden seni eve alamıyoruz' dedi. Şok oldum. Ben de 'niye bana daha önce söylemediniz' dedim. Üzülürüm diye söylememişler. İznimi otelde geçirdim. Cezaevine geri döndüm. Bir sonraki izne çıkarken çocuklarımı, kardeşlerimi, Alihan Tiz'i bana bu ihaneti yapan kişileri öldürmeye karar verdim" dedi.



"Sonra baktım ki öldürmeyle bitiremem"



Savunmasında, öldürme fikrinden 'sonra baktım ki öldürmeyle bitiremem' diye düşünerek vazgeçtiğini söyleyen sanık Şinasi Gürkan, "Kararımı değiştirdim. Öldürmekten vazgeçtim. Tahliye olmama 20 gün vardı. Kızım cezaevi idaresini aramış acilen benim onları aramamı söylemiş. Kızımı aradığımda bana 'Baba annemi beraber yaşadığı adam öldürdü' dedi. Ben de yapabileceğim bir şey yok dedim. Kızım ağlayarak 'yalnızız ne olursun gel' dedi. Sonra tahliye olup çıktım. Oğullarım Göksel'le Gökmen'i yanıma alıp kiralık ev tuttum" şeklinde beyanda bulundu.



"Kendimi kaybettim 2 oğlumu da öldürdüm"



Savunmasında çocuklarının günlerce eve gelmediğini ve sık sık çocukları yüzünden karakola gittiğini söyleyen Gürkan "İçimde evlat sevgisi vardı. Çocukları uyarmaya başladım. Hırsızlık yapmayın dedim. Gasp hırsızlık ve uyuşturucu dosyaları vardı. 17 ay boyunca çocuklarımı suç batağından çıkarmaya çalıştım. Bazen 10 gün çocuklarıma ulaşamadığım oluyordu. En son bunalıma girdim. Olayı yapmadan önceki son 10 gün eve gelmediler. Olay günü eve geldiler. Akşam saat 20.30- 21.00 sıralarıydı. 'Size sahip çıkmaya çalışıyorum niye bana bunları yapıyorsunuz' diye sordum. Oğlum Göksel 'kalk lan ol çık buradan. Seni istemiyoruz çekemiyoruz' dedi. Oğlum Gökmen'e 'abin uyuşturucu mu içmiş şuna bir şey söylesene' dedim. Gökmen bana 'biz seni istemiyoruz çık git bu evden anlamıyor musun' dedi. Bunu deyince ben kendimi kaybettim. İki oğlumu da öldürdüm" dedi.



Çocuklarının ardından kardeşini nasıl öldürdüğünü anlattı



Olayda kullandığı silahı kardeşi Cengiz Gürkan'dan onun da çocuklarını öldürmemesi koşuluyla aldığını iddia eden sanık Şinasi Gürkan "Olay günü kendimi kaybettim. İkisini de tabancayla vurdum. Çıkıp taksi çağırdım. Kardeşim Mühendis Gürkan'ın evine gittim. Kapıyı o açtı. İçeri girdim. Mühendis kenarda duruyordu. 'Ben 15 yıl cezaevinde yattım. Hiç Allah'tan korkmadın mı hiç vicdanın sızlamadı mı?' diye sordum. Gözümün içine baktı bir şey demedi. Ben de silahımı çıkartıp vurdum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.



"Niye eşimi başkasıyla evlendirdin"



Aynı taksi ile bacanağı Alihan Tiz'in evine gittiğini söyleyen Şinasi Gürkan "Onu aşağıya çağırdım. Yürüdük. Alihan bana gel arabaya binelim dedi. Arabasına geçtim. Baktım oğlu Erdal da geldi. Erdal'a 'oğlum sen gelme babanla işimiz' var dedim. Yok ben de geleceğim dedi. Alihan'a 'ben eşimi ve çocuklarımı sana emanet etmiştim. Sen bu emanete ihanet ettin. Niye eşimi başkasıyla evlendirdin' dedim. Alihan 'Benim Nadime'nin başkasıyla evlendiğinden bir sene sonra haberim oldu' dedi. Yalan söylüyorsun, bu adam senin ortağınmış, nasıl haberin olmaz diyerek arabanın içinden Alihan'a sıktım. Ben aslında oğlu Erdal'ı öldürmek istememiştim. Ben Ali'ye sıkınca Erdal üzerime atladı. Üzerime atlayınca ona da sıktım" şeklinde konuştu.



"Fırsat bulsaydı beni de öldürecekti"



Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Cengiz Gürkan ağabeyinin cezaevinden çıktıktan sonra çıldırmış vaziyette olduğunu söyleyerek "Olay günü ben de karakola sığındım. Fırsat bulsaydı beni de öldürecekti. İçeriden hala haber gönderiyor bizi vurdurtacakmış. Ben nasıl kendisine silah vermişim. Zaten küsüm ve konuşmuyorum. Bir insanın 2 yavrusunu vurabilmesi için canavar olması gerekiyor. O pırıl pırıl çocukların vurulacağını bilseydim ben mutlaka önlem alırdım. Ben o çocuklara yandım" şeklinde beyanda bulundu.



"İftiralar ile beni canavar yaptılar"



Söz verilen sanık Gürkan tutukluluğuna ilişkin bir itirazı olmadığını söyleyerek "Beni asın, idam edin. İftiralar ile beni canavar yaptılar. Ben bu insanlara eşimi emanet ettim. Buna rağmen eşim 8 yıl başka bir adam ile aynı evde yaşamış bana söylemediler" dedi.



Sanık duruşmada ölüm listesindekileri açıkladı



Duruşmada daha sonra mahkeme başkanı, sanığa verdiği ilk ifadesinde 'zamanı olsa 7 kişiyi daha öldüreceği' yönündeki beyanını hatırlatarak 7 kişinin kim olduğunu sordu. Bunun üzerine sanık Gürkan, ölüm listesindeki kişilerin adlarını açıkladı. Mahkeme ardından karar için ara verdi. Mahkeme heyeti Şinasi Gürkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek dinlenilmeyen tanık ve müştekilerin dinlenmesi için ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şinasi Gürkan'ın 2 kez 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek', 'kardeşi kasten öldürmek', 'tasarlayarak öldürmek', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA