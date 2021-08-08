Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
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Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler

Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de 15 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanmasıyla biten kazaya yolcular dakika dakika böyle ilerlediler.

Balıkesir'de 15 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanmasıyla biten kazaya yolcular dakika dakika böyle ilerlediler.

7 Ağustos akşamı saat 18.30'da Zonguldak'tan tarifeli olarak İzmir'in Dikili istikametine giden otobüsü Kerem B. ve yedek şoför Cengiz U. zaman zaman kullandılar. İzmit'e kadar otobüsü Cengiz U. kullandı ve 23.00'da otogarda sürücü değişimi yapıldı. İzmit'ten sonra kaza anına kadar ise aracı Kerem B. kullandı. Kazadan yaklaşık bir saat 40 dakika önce Susurluk'ta bir dinlenme tesisine giren otobüs yarım saatlik molanın ardından Balıkesir'e doğru yola çıktı. Balıkesir İzmir çevre yolundan Balıkesir OSB Edremit Çevre Yoluna giriş yapan otobüs Edremit yoluna giriş yapmak üzereyken köprülü kavşaktan sonra yoldan çıktı. Kazada 11 kişi olay yerinde 4 kişi ise kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti. 17 yaralı ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3 kişi ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. - BALIKESİR

Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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