Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (2)
10.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:44
CENAZELER MORGDAN ALINDIAntalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
CENAZELER MORGDAN ALINDI
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki ayrı araca alınan cenazeler toprağa verilmek üzere Serik ilçesine doğru yola çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ