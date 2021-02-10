Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (2)
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Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (2)

10.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:44
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (2)

CENAZELER MORGDAN ALINDIAntalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZELER MORGDAN ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki ayrı araca alınan cenazeler toprağa verilmek üzere Serik ilçesine doğru yola çıkarıldı.


Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (2)
Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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