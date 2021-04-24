Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
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Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da freni boşalan vincin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hatay'da freni boşalan vincin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde rampa aşağıya doğru inen vincin iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. 11 araçta ise maddi hasar meydana geldi

(Gökhan Aklan - Doğanay Yiğitoğlu/İHA)

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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