Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü
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Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü

28.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:11
Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, bir çift ile 9 yaşındaki çocukları ve kayınvalide hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, bir çift ile 9 yaşındaki çocukları ve kayınvalide hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar-Konya karayolu Akgün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vehbi Özen yönetimindeki 31 ADT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki 01 Y 9181 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Özen ile araçta bulunan eşi Ayşe Özen ve kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan'ın öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki Yağmur Özen ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen o da kurtarılamadı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan cesetler ise jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası çıkarılabildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Murat K. ise ayakta tedavi edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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