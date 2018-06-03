Son Dakika! Şanlıurfa'da Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı
Son dakika! Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Viranşehir - Ceylanpınar karayolunun 5'inci kilometresinde Abdullah G. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Abdulgani Ö. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan Abdullah, Muhammed Eymen, Halime G. ve Abdulgani Ö. olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
AYNI İLÇEDE İKAMET EDEN 4 KİŞİ DEFNEDİLDİ
Ağır yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada hayatını kaybedenlerin Ceylanpınar nüfusuna kayıtlı oldukları ve aynı ilçede ikamet ettikleri tespit edildi.
4 kişinin cenazesi Ceylanpınar'a getirilerek ilçe belediyesine ait aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildiler.