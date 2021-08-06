KATLI OTOPARKTA İNDİRİME GİDİLDİ

KATLI OTOPARKTA İNDİRİME GİDİLDİ Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ağustos ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Kubilay başkanlığında gerçekleştirildi.

KATLI OTOPARKTA İNDİRİME GİDİLDİ Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ağustos ayı ikinci oturumu Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Kubilay başkanlığında gerçekleştirildi. Bir süre önce yeniden hizmete giren Hacı Bayramzade Katlı Otoparkının ücretinde indirime gidildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ağustos ayı ikincisi toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Bayram Ali Kubilay başkanlığında yapılan toplantıda birinci oturumda komisyonlara havale edilen 12 gündem maddesi oylandı.

KATLI OTOPARK ÜCRETİ 4 TL

Gündem konuları arasında yer alan belediye katlı otoparkında uygulanacak otopark ücreti de belirlendi. Daha önce 5 TL olarak düşünülen Hacı Bayramzade Katlı Otoparkı ücreti Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 1 TL düşürülerek 4 TL olarak kararlaştırıldı. Meclisin de kabul etmesi ile birlikte Şerefiye Mahallesinde bulunan katlı otoparkın park ücreti 4 lira olarak belirlendi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre