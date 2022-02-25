Katlı otoparkta çalışmalar hızla devam ediyor

Dilovası'na çok yakışacak

Kocaeli genelinde devam eden, tamamlanan ve planlanma aşamasında pek çok projesi bulunan Büyükşehir'in, önemli yatırımlarından biri olan ' Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri' projesinde çalışmalar hız kesmiyor. İlk kazma vurulduğu andan itibaren yoğun bir çalışmanın gerçekleştiği yapıda ekipler şu an son katın tabliye kalıp imalatını sürdürüyor. Betonarme imalatlarının tamamlandığı 4 katlı yapı, Dilovası'nda yaşayan vatandaşlara otopark ve pazar yeri olarak hizmet verecek.

HAFTANIN 6 GÜNÜ OTOPARK

Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Dilovası'nda yaşayan vatandaşların hayatına kolaylık katacak. İlçede yaşayan vatandaşların haftada bir gün pazar yeri olarak kullanacağı yapı, haftanın altı günü otopark hizmeti verecek. Bu da bölgedeki park sıkıntısını önemli ölçüde rahatlatacak.

ÇATIYA UZAY KAFES SİSTEMİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pazarın giriş alanı olan son katta tabliye kalıp imalatına devam ediyor. Tabliye kalıp imalatı tamamlandıktan sonra çatı işlerine geçilecek. Çatıda yapıların daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlayan uzay kafes sistemi uygulanacak. Böylelikle uzay kafes sistemi katlı otoparkı daha da gösterişli kılacak.

YAZ AYLARINDA HİZMETE GİRECEK

Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan 'Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri' Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet verecek. Yaz aylarında hizmete açılması planlanan katlı otoparkın planlaması şu şekilde; zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yeri olacak.

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