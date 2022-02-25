Katlı otoparkta çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri' projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, vatandaşların hayatına kolaylık katacak. İlçede yaşayan vatandaşların haftada bir gün pazar yeri olarak kullanacağı yapı, haftanın 6 günü otopark hizmeti verecek. Bu da bölgedeki park sıkıntısını önemli ölçüde rahatlatacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pazarın giriş alanı olan son katta tabliye kalıp imalatına devam ediyor. Tabliye kalıp imalatı tamamlandıktan sonra çatı işlerine geçilecek. Çatıda yapıların daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlayan uzay kafes sistemi uygulanacak. Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet verecek. - KOCAELİ