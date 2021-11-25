Katledilen kadınlar Al Yazma Anıtı önünde anıldı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde katledilen kadınlara adanan Al Yazma Anıtı'nda düzenlenen törende Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yaşamını şiddete maruz kalarak kaybetmiş bütün kadınların anısı önünde eğiliyoruz" dedi.

Antalya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, motosiklet ve off-road dernekleri, bisiklet kulüpleri ve vatandaşlar katledilen, şiddete maruz kalan kadınlara adanan Al Yazma Anıtı'nda bir araya geldi. Muratpaşa Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın yanı sıra siyasi partilerden temsilciler de yer aldı.Etkinlik öncesi, üzerinde memleketleriyle birlikte töre, namus gibi gerekçelerle katledilen 467 kadının adını yazılı olduğu 6 metre yüksekliğindeki anıta katledilen kadınlara ithafen mumlar yakıldı.

"Birbirimize destek olalım"

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Muratpaşa Belediyesi'nin kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturduğu Al yazma grubunun üyesi Çiğdem Aksakal, karşılaştığı, tanık olduğu şiddeti anlattı. Bu tanıklıkları sırasında şiddet karşısında susan insanları da gördüğünü belirten Aksakal, "Artık susmayalım. 'Şiddete hayır' diyelim. Birbirimize destek olalım. Şiddet eğitim ve ekonomik tanılıyor. Her türlü vuruyor. Ne iş yaptığımız nerede olduğumuz hiç önemli değil" dedi.

"Konuşmaktan yoruldum"

Başkan Uysal ise çeşitli olayların ardından kadına yönelik şiddete karşı konuşmaktan artık bıktığını, yorulduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Biz bunları konuşurken aynı bu dakikalarda bizi tekzip eden milyonlarca olay hayatın içinde olup duruyor. Bunu biliyor olmanın bir tedirginliğini yaşıyoruz. Sözleri anlamsızlaştıran, gerçek hayattaki uygulamasını yalanlayan, ilkesel her türlü değerlerin altını oyan reel hayat akıp gidiyor. Söylenecek yeni bir söz yok aslında. Bir şey yapmak lazım" diye konuştu.

"Bir çırpıda yapmalıyız"

Yapılacak yeni bir şeyin de toplumsal mutabakat içinde 'bir çırpıda' yapılması gerektiğini belirten Başkan Uysal, "Bunun sahici olması, samimiyetle ortaya konması lazım. Şiddeti top yekun toplumsal hayattan dışlamaya dönük tedbirler, yaklaşımlar paketi lazım" diye konuştu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün Türkiye için bir yas günü olduğunu belirten Başkan Uysal, konuşmasını sonunda "Yaşamını şiddete maruz kalarak kaybetmiş bütün kadınların anısı önünde eğiliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından eşi Ümran Uysal'la birlikte anıta bir mum yaktı. Etkinlik, katılan kulüp ve derneklerin kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği araç konvoyuyla devam etti. Şehir turu Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi. - ANTALYA