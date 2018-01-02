Katlanan Galaxy X'ten Yeni Şaret
Samsung'un yıllardır konuştuğumuz, henüz gerçeğe dönüşmeyen katlanan telefonundan yeni bir bilgi daha ortaya çıktı!
Samsung'un birkaç hafta önce ortaya çıkan patenti, bizlere iki ekranlı, katlanabilen bir cihazı gösteriyordu. Yeni ortaya çıkan patent, benzer bir cihazı gözler önüne seriyor. Üst üste keşfedilen patentler, uzun zamandır beklenen Galaxy X'in habercisi olabilir.
Yine LetsGoDigital'in gün yüzüne çıkardığı patentler, ZTE Axon M'ye (en yukarıda) benzer bir telefon tanımlıyor. Birbirine menteşeyle bağlı olan ekranlar, iki yöne de katlanabiliyor. Böylece iki ekrana veya iki arka panele sahip olabiliyorsunuz. Patent, cihazın 2-in-1 laptop'lar gibi "çadır" modunda da kullanılabildiğini gösteriyor. Patentteki diyagramlara göre iki ekran yan yana açıkken tek bir ekran veya iki ayrı ekran gibi kullanılabiliyorlar.
Yeni ortaya çıkan bu çizimlerle Aralık'ta gördüğümüz çizimler arasında aslında sadece küçük bir fark var. Bu tasarımda öncekine ek olarak fotoğraf ve videoları parmağınızla ekranı kapatmadan yönetebiliyorsunuz.
Patentlerin gerçek bir ürüne dönüşme garantisi bulunmuyor ancak Samsung'un böyle bir ürün geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Cihaz piyasaya sürülecek olsa bile bu aylar veya yıllar olabilir.