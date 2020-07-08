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Katlanabilir iPhone Konusunda Yeni Bilgiler Geldi
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Katlanabilir iPhone Konusunda Yeni Bilgiler Geldi

Piyasadaki önemli teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, katlanabilir telefon camiasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni bir patent ile karşımıza çıkan Apple, katlanabilir telefon konseptine yeni bir soluk getirecek.

Katlanabilir iPhone Konusunda Yeni Bilgiler Geldi
08.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:49

Piyasadaki önemli teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple, katlanabilir telefon camiasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni bir patent ile karşımıza çıkan Apple, katlanabilir telefon konseptine yeni bir soluk getirecek. Çünkü Apple, diğer firmaların yaptığı hatayı yapmayacak. İşte Apple'ın katlanabilir iPhone modeline dair yeni detaylar!

Katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler

Apple, katlanabilir tasarımında en çok bir noktaya dikkat etmiş. Özellikle bazı modellerde bulunmayan bu detay, aslında çok büyük önem taşıyor. Bazı katlanabilir cihazlar katlandığında, bildirimlere erişim sağlanmıyor. Apple'ın tasarımında ise cihaz katlandığında ekranın bir kısmı açık kalıyor. Bu sayede o kısımdan ekrana ulaşım sağlanıyor. Bu özellik olması gerekiyormuş gibi gelse de, birçok katlanabilir telefon modelinde mevcut değil.

Resimlerde 14P olarak gösterilen alanda, e-postalar, kısa mesajlar, alarmlar, hatırlatıcılar, pil durumu gibi detaylar gösterilecek. Bu sayede cihaz hem küçülüp, hem de kapalıyken bildirimlere erişim sağlayacak.

Tabi Apple, bu tarz projeler için kesin bir açıklama yapmıyor. Hatta bu cihaz hiçbir zaman üretilmeyebilir. Ancak Apple, katlanabilir telefonlar konusunda kendini geliştirdiğini ve konsepte yenilikler eklediğini açıkça duyuruyor. Bakalım Apple, katlanabilir bir iPhone modeli ile pazara giriş yapacak mı.

Kaynak: Tamindir

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