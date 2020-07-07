Katlanabilir Ekranlı Huawei Mate V Geliyor! Katlanabilir ekranlı telefonların oldukça popüler olduğu şu dönemde, Huawei ve Samsung gerçekten alkışlanacak projelere imza atıyorlar.

Katlanabilir ekranlı telefonların oldukça popüler olduğu şu dönemde, Huawei ve Samsung gerçekten alkışlanacak projelere imza atıyorlar. Huawei bu hususta Mate X ve Mate XS modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Ancak bu modellerin ikisinin de ekranları dışa doğru katlanıyordu. Huawei Mate V ise içe doğru katlanabilen ekran ile birlikte gelecek. İşte Huawei Mate V hakkında gelen ilk bilgiler.

Huawei Mate V Özellikleri Belli Oldu Mu?

Tıpkı Galaxy Fold'da olduğu gibi içe katlanan bir ekran ile gelecek olan Huawei Mate V, bu anlamda firmasını önemli bir yere taşıyacak. Huawei, bu cihazla birlikte ürün gamını genişletecek. Yani katlanabilir ekranlı bir cihaz almak isteyen kullanıcılar Huawei'de hem içe hem de dışa katlanabilen modeller bulabilecek.

Bununla birlikte Huawei'nin pazardaki rakibi Samsung, Fold modeli ile ilgi çekmişti. Şimdi yeni bir model olan Galaxy Z Fold 2'nin yolda olduğunu biliyoruz. Huawei Mate V'ın zamanlaması ile birlikte Galaxy Z Fold 2'yi yanlız bırakmayacak gibi duruyor.

Ekim ayında tanıtılması beklenen Huawei Mate V ile ilgili pek birşey bilinmiyor. Ancak 120Hz bir ekran ile gelmesi muhtemel. Bakalım Huawei Mate V'ın özellikleri ne zaman ortaya çıkacak. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Huawei hakkında hazıladığımız haberlere ve özel içeriklere buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir