Katkısız yiyecek ve doğal kozmetik ürünlerinin yer aldığı 'Butik Lezzet Günleri' başlıyor

Katkısız yiyecekler ve doğal kozmetik ürünlerin bir arada yer alacağı Akbatı Butik Lezzet Günleri başlıyor.

Katkısız yiyecekler ve doğal kozmetik ürünlerin bir arada yer alacağı Akbatı Butik Lezzet Günleri başlıyor. Hem pandeminin hem de mevsim geçişinin etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve doğal ürünlerin satışının gerçekleştirecek olan butik markaların yer alacağı etkinlik 6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Pandemi sürecine girilmesiyle sağlıklı yaşam sürme konusundaki bilinç ve farkındalığın artmasıyla tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Akbatı sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getiren misafirlerine butik markaların yer alacağı bir etkinlik düzenliyor. Şekersiz, glütensiz, fermente ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı Akbatı Butik Lezzet Günleri, sağlıklı yaşama davet ediyor.

6 – 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe katılanlar butik markaların ürünlerinin tadımını yapabilecekler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı