Katırdan düşen baba oğul hastanelik oldu
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Katırdan düşen baba oğul hastanelik oldu

Katırdan düşen baba oğul hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da fındık bahçesinde ürken katırın üzerinden düşen baba oğul yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da fındık bahçesinde ürken katırın üzerinden düşen baba oğul yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düzardıç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde ürken katırın üzerinden düşen M.Ö. (32) ile 4 yaşındaki oğlu B.Ö. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba oğul tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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