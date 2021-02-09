Katip Muazzez, salgın ve kış nedeniyle beslenmekte zorlanan kedilerin umudu oldu
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Katip Muazzez, salgın ve kış nedeniyle beslenmekte zorlanan kedilerin umudu oldu

09.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:04
Katip Muazzez, salgın ve kış nedeniyle beslenmekte zorlanan kedilerin umudu oldu

Gaziantep Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Muazzez Kalemcioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliye restoranının kapanması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Gaziantep Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Muazzez Kalemcioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliye restoranının kapanması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliye bahçesinde yaşayan kediler, her gün işe gidip gelirken kendilerini besleyen Muazzez Kalemcioğlu'nun yolunu gözlüyor.

Kalemcioğlu, her ay kendi bütçesinden ve arkadaşlarının desteğiyle oluşturduğu mama kumbarasında biriken parayla 4-5 torba mama alarak sokak kedilerini besliyor.

Sabah saatlerinde sokak hayvanları için hazırladığı mamaları arabasında getiren Kalemciğlu'nu arabadan indiğinde adliye bahçesinde bekleyen kediler karşılıyor.

Yanında getirdiği mamayla yaklaşık 30'a yakın kediyi besleyen Kalemciğlu, daha sonra mesaisine başlıyor. Mesai çıkışında adliye bahçesinde Kalemcioğlu'nun etrafından ayrılmayan kediler ona arabaya kadar eşlik ediyor.

Kalemcioğlu ayrıca evine giderken besleme noktaları oluşturarak çevredeki sokak köpeklerinin de beslenmesine yardımcı oluyor.

Kendisine destek olan birkaç arkadaşıyla yaralı, hasta hayvanların ilaçlarını, aşılarını ve veteriner masraflarını da karşılayan Kalemcioğlu, salgın sürecinde hayvanların zor durumda olduğunu belirterek, "Restoranlar kapalı olduğu için daha çok mamaya ve suya ihtiyaçları oluyor. Özellikle kış günlerinde kar yağdığında bir kedi 6 saat, köpek ise 12 saat aç kaldığında maalesef ölüyor. Kışın sokak hayvanlarının mama tüketimi iki kat artmakta ve daha çok desteğe ihtiyacımız olmakta. Herkesi bu konuda elinden geldiğince destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin sokak hayvanları için daha zorlu şartlarda geçtiğini hatırlatan Kalemcioğlu, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımızla yağmurdan etkilenmemeleri için kuru ve kapalı alan oluşturarak sularını, mamalarını eksik etmemeye çalışıyoruz. İş yerimden ve arkadaş çevremden destek olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. İnsanlar, kapılarının önüne bir kap su bir kap mama bıraksalar seviniriz. Onların da yaşamaya hakkı var, aç kalmalarına gönlüm razı olmuyor, severek, her gün üşenmeden onları besliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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