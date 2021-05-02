Katip Çelebi Üniversitesinde görevli akademisyen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Katip Çelebi Üniversitesinde görevli akademisyen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Katip Çelebi Üniversitesinde görevli akademisyen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İKÇÜ'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık vefat etmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise sosyal medya hesabından, bir süredir hastanede tedavi gören Işık'ın (50) vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dilerim." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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