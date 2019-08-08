"Katılmadım" dediği saldırılardan parmak izleri çıktı

08.08.2019 11:40

Van'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve iki güvenlik görevlisinin şehit düştüğü 6 saldırıya katıldığı belirlenen teröristin 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 250 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı bulunan ve 11 Ağustos 2018'de silahsız olarak Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan terörist R.S. hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, teröristin, 14 Nisan 2017'de Çatak-Pervari yolu Körüklü Vadisi yakınlarında daha önce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu Jandarma Astbusay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın şehit düşmesi, Çatak ilçesinde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatılmak üzere farklı tarihlerde yola el yapımı patlayıcıların yerleştirilmesi, Abalı Kayak Merkezinin yakılması, Edremit'teki Jandarma sosyal tesisleri ile Narlı Jandarma Karakoluna yapılan saldırı olaylarına katıldığı vurgulandı.

Haklarında soruşturma yürütülen birçok teröristin de şüpheliyi teşhis ederek katıldığı saldırıları anlattığı kaydedilen iddianamede, R.S'nin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "Kamu malına zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 250 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İddianamede, terör örgütüne katılım süreci, aldığı eğitimler, terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılar hakkında anlatımlarda bulunduğu kaydedilen şüphelinin, örgütte kaldığı sürede hiçbir silahlı eyleme katılmadığını söylediği belirtildi.

Saldırıda parmak izi çıktı

Van'ın Çatak ilçesinde 14 Nisan 2017'de PKK'lı teröristlerce daha önce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın şehit olduğu, 3 güvenlik korucusunun da yaralandığı olayda, bölgeden toplanan delillerin muhafaza altın alındığı kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nin uzmanlık raporunda, patlamanın amonyum nitrat ve TNT ihtiva eden uzaktan radyo frekans kontrollü el yapımı patlayıcı düzeneği ile gerçekleştirildiği, 8 pilin patlayıcı madde düzeneğinde akım kaynağı olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü Kimlik Tespit Büro Amirliği'nin uzmanlık raporunda, söz konusu olayda pil bloku üzerinden sökülen şeffaf koli bandı parçalarının iç yüzeyinden elde edilen 8 parmak izinden 4'ünün şüpheliye ait olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olarak patlayıcı maddeleri hazırlayıp, gömmesi, olay yerine güvenlik güçlerinin gelmesiyle patlayıcı maddelerin infilak ettirilmesi, sonrasında silahlı saldırıda bulunulması şeklinde örgütün gerçekleştirdiği eyleme diğer örgüt mensuplarıyla müşterek fail sıfatıyla katıldığı belirlenmiştir. Şüphelinin patlama neticesinde şehit olan Sinan Babacan ve Kasım Sancar'a yönelik 'kasten öldürme', olay yerinde bulunan 11 müştekiye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, parmak izi incelemeleri ve terörist ifadelerinden şüphelinin, 19 Eylül 2015'te Gürpınar-Çatak kara yolu üzerinde bulunan menfeze patlayıcı yerleştirilmesi ile 10 Kasım 2018'de Çatak ilçesi Körüklü Vadisi yakınlarında yola patlayıcı tuzaklanması olaylarına katıldığı aktarıldı.

Kayak tesisini de yakmışlar

Şüphelinin de aralarında bulunduğu PKK'lı teröristlerin 14 Ağustos 2015'te Abalı Kayak Merkezi'ndeki tesislerini yaktığına da yer verilen iddianamede, R.S.'nin Van-Bitlis kara yolu üzerindeki askeri sosyal tesisler ile Narlı Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik silahlı saldırılara da katıldığı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve kamu binalarına toplu saldırı girişiminde bulunulması yönünde talimatlarının olduğu vurgulanan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"6 Eylül 2015'te Van'daki farklı yerlerde örgüt mensupları tarafından yol ve caddelerin girişlerine barikatlar kurulup taşlarla kapatılarak geçişlere engel olmak üzere hendek kazma faaliyetinde bulunulmuş, bu sırada bir grup silahlı örgüt mensubu tarafından Edremit ilçesindeki tesislere ateş açılmıştır. Narlı Jandarma Karakol Komutanlığına, terör örgütü mensuplarınca Koçhisar tepe mevkinden iki ayrı noktadan silahla ateş edilmiş, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 PKK terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Yakalanan örgüt mensupları ifadelerinde şüpheli R.S'nin saldırılara katıldığını belirterek fotoğraflardan teşhis etmiştir. Tüm dosya kapsamından, şüphelinin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil üyesi olduğu sabittir. Terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlere iştirak ettiği belirlenmiştir. Eylem ve fikir birliği içinde hareket ederek terör örgütünün amaçladığı suçu işlemeye elverişli vehamet arz eden eylemlerde yer aldığı ve müsnet suçları işlediği dosya içerisindeki delillerden anlaşılmaktadır."

Kaynak: AA