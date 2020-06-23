Katılımlı Arıcılık Projesi'nde oğul arı üretimi başladı Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "54 Katılımlı Arıcılık Projesi"nde üretimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "54 Katılımlı Arıcılık Projesi"nde üretimler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce farklı tesislerde arı sütü ve ana arı üretimleri gerçekleştirilen projede oğul arı üretimi de başladı.

Karasu'nun Resuller Mahallesi'nde Yavuz Yiğit Baş isimli üretici, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hibe ile kurduğu tesiste oğul arı üretimi gerçekleştiriyor.

Üreticiye vermiş olduğu hibe ve desteklerden dolayı üretime bulunduğu katkıdan ötürü Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür eden Baş, "Suni oğul üretimi için belediyenin vermiş olduğu destek projesine katıldım. 150 adet altı çerçeveli kovan ve malzeme verdiler. 28 yıldır bu işi yapıyorum. Normalde bal üretimi yapıyordum fakat son yıllarda kestanelerde oluşan bir hastalıktan dolayı bal üretimi azalmaya başladı. Bal alamayınca alternatif üretimlere yönelmeye karar verdim. Dolayısı ile arı üretip satmaya karar verdim. Belediyemizin de destek ve hibelerinden faydalanarak bu üretim tesisini kurdum. Belediyemiz, siz yeter ki üretin dedi ve bize alım garantisi de verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA