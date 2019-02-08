Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!

Katılımevim'in Dijital medya çalışmalarını yürütecek ajans belli oldu. Faizsiz finans sektöründe Türkiye'nin en önemli markalarından Katılımevim, dijital medya çalışmalarını Varyans Medya ile sürdürecek.

VARYANS MEDYA, SEO HİZMETİ VERECEK

Katılımevim'in yeni Dijital medya ajansı olan Varyans Medya, markanın SEO hizmetlerinden sorumlu olacak.

VARYANS MEDYA'NIN MÜŞTERİLERİ

2013 yılından itibaren Medya planlama, Adwords, Sosyal Medya Reklamları, SEO 360 derece iletişim ajansı olarak sektörde yer almaya devam eden Varyans Medya'nın müşteri portföyünde; Genyap, Babacan Holding, İVA Yapı, ,Sanat Halı, Tatilsepeti, Makyol, Hedefevim gibi markalar yer alıyor.