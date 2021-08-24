"Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor
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"Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor

'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin koordinasyonunda "Katılım Finans" sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandıracak "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin koordinasyonunda "Katılım Finans" sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandıracak "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi hamiliğinde gerçekleşecek "Katılım Genç Gelişim" özel yetenek ve sertifikasyon programıyla, genç yeteneklere alanında uzman eğitmenlerle hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikli içerikler aktarılacak ve başarılı katılımcılar finans sertifikaları almaya hak kazanacak.

Finans sektörünün yükselen değeri "Katılım Finans" alanında yeni kariyer fırsatlarına "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve gelişim programıyla ulaşılması hedefleniyor.

"Katılım Genç Gelişim" programı ile İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel unsurundan bir tanesi olan "Katılım Finans" alanında insan kaynağı potansiyeli artırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleriyle de nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak.

Program sayesinde katılımcılar, global perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkanı elde ederek, finans alanında kariyer yapma imkanı bulabilecek.

Program iki aşamadan oluşuyor

"Katılım Genç Gelişim" programı iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada, 1.000 kişilik yetenek seçimi ve eğitimi gerçekleştirilerek "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" verilecek.

İkinci aşamada ise 100 kişilik yetenek seçiminin ve eğitiminin tamamlamasıyla birlikte "İslami Finans Yetenek Başarı Sertifikası (Certified Islamic Finance Talent)" verilerek değerlendirme sürecinin sonunda gelişim programı tamamlanmış olacak.

Eğitim süreci sonrası genç yetenekler "Katılım Finans" alanına özel projeler geliştirecek ve jüri tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri olan genç yetenekler ödüllendirilecek.

"katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr" adresinden detaylı bilgi edinilebilecek "Katılım Genç Gelişim" programının takvimi ise şöyle:

"Online başvuru 23 Ağustos-7 Eylül, genel yetenek sınavı 11 Eylül-12 Eylül, aday seçimi 13 Eylül-15 Eylül, 1. Sertifika Programı 18 Eylül-10 Ekim, 2. Sertifika Programı 16 Ekim-7 Kasım, sertifika ve ödül takdimi Aralık 2021."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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