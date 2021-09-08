"Katılım Genç Gelişim" programı çevrim içi başvuruları 10 Eylül'e kadar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda, faizsiz olarak faaliyet gösteren bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan "katılım finans" sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon...

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda, faizsiz olarak faaliyet gösteren bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan "katılım finans" sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programına yapılan başvurularda yaşanan yoğunluk nedeniyle süre 10 Eylül Cuma gece yarısına kadar uzatıldı.

Program kapsamında, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile katılım finans sektörüne nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

Başvuru süresince yoğun ilgi gören ve kamuoyunda olumlu tepkilerle karşılaşan programla, genç yeteneklere alanında uzman eğitmenlerle hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikli içerikler aktarılacak ve başarılı katılımcılar finans sertifikaları almaya hak kazanacak.

Programa üniversitelerin lisans son sınıf, mezun veya yüksek lisans öğrencisi, 1 Ocak 1993 ve sonrası doğan, finans alanında kariyer hedefleyen, katılım finansa ilgi duyan tüm genç yetenekler başvurabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip