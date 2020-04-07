Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek: "Kovid-19 tanı ve tedavilerini karşılıyoruz" Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Sağlık olarak koronavirüs salgını sürecinde tam desteğimizle tüm sigortalılarımızın yanındayız. Kovid-19 tanı ve tedavilerinde sigortalılarımızın giderlerini poliçe limitleri dahilinde karşılıyoruz.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Sağlık olarak koronavirüs salgını sürecinde tam desteğimizle tüm sigortalılarımızın yanındayız. Kovid-19 tanı ve tedavilerinde sigortalılarımızın giderlerini poliçe limitleri dahilinde karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sincek, yaptığı yazılı açıklamada, şimdiye kadar geçirmiş olunan salgın hastalıkların tamamının devlet hastanelerinin yeterlilikleri ile bertaraf edildiğini kaydederek, ilk kez bazı özel hastanelerin de Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği bir salgın hastalık sürecinin yaşandığını vurguladı.

Katılım Emeklilik ve Katılım Sağlık olarak bu süreçte sigortalılarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini bildiren Sincek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 belirtileri gösteren sigortalılarımız, sakinliklerini koruyarak, 184'ü arayabilir, yetkilendirilmiş devlet hastanelerine başvurabilir ya da immünoloji birimi olan, hızlı test kiti dağıtılmış, pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerimize başvuruda bulunabilirler. Kovid-19 hastalığı ve tedavisi kapsamında oluşacak olası tedavi giderleri, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımız kapsamındaki pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerde, salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, poliçedeki mevcut şartlar ve limitler dahilinde, güncel istisnai ve hassas durum gözetilerek özel sağlık kuruluşlarının imkanları doğrultusunda, bu döneme özel olarak karşılanacaktır."

Sincek, yeni düzenlenen poliçelerin de söz konusu rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile bu uygulama kapsamında olacağını belirterek, "Sigortalılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Onlar yalnızca sağlıkları ve aileleri ile ilgilensinler, bir de maddi endişe taşımasınlar istiyoruz. İnanıyorum ki Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu önlemler ile bu zor günler en kısa zamanda atlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA