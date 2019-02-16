Katılım Bankalarının 2025 Hedefi, Yüzde 15 Pazar Payı

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Katılım bankalarının yıllardır yüzde 4-5 seviyelerinde seyreden pazar payını yüzde 15'lere çıkarma gibi bir hedefimiz var. Bunun için de mevcut kamu ve özel katılım bankaları el ele verip yüzde 15 hedefini 2025 yılına kadar tutturacağız." dedi.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektör katılım bankalarının Türkiye'deki pazar payının yüzde 5'in biraz üzerinde olduğunu, bu oranı hızla yukarılara çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kamu katılım bankalarının ekonomideki payının yükseltilmesine değinen Göktaş, "Katılım bankalarının yıllardır yüzde 4-5 seviyelerinde seyreden pazar payını yüzde 15'lere çıkarma gibi bir hedefimiz var. Bunun için de mevcut kamu ve özel katılım bankaları el ele verip yüzde 15 hedefini 2025 yılına kadar tutturacağız. Vakıf Katılım 3 yıl gibi bir sürede Türkiye genelinde 91 şube açtı. Amacımız katılım bankacılığını tüm yurt sathına yaymak. Bu yıl içinde inşallah şube sayımızı 110'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayede bütün vatandaşlarımız, katılım bankacılığıyla tanışma şansı bulabilecek." diye konuştu.

Türkiye dünya finans merkezi olmaya aday

Göktaş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve konum itibarıyla çok önemli bir ülke olduğunu dile getirdi.

Özellikle dünya enerji piyasasında Türkiye'nin adeta kilit bir rol üstlendiğinin altını çizen Göktaş, "Dünya enerji piyasasına baktığımızda, Türkiye belki üretici bir ülke değil ama enerjinin aktarılması konusunda taşıyıcı bir ülke konumunda. Avrupa ile enerjinin üretildiği bölgeler arasında aracı bir ülke. Enerji doğuda üretiliyor, Türkiye'den geçirilerek aktarılan batıda tüketiliyor. Bu nedenle jeopolitik bakımdan çok değerli bir ülkeyiz. Bu değer, tabii ki finans sektöründe de kendini gösteriyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'un dünyanın doğal bir merkezi halinde olduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"İstanbul, dünyanın doğal bir merkezi artık. O yüzden, dünyanın doğal merkezi olan bir şehrin, finansın merkezi olması da çok doğal olacaktır. Biz de katılım bankaları olarak buna katkıda bulunmak istiyoruz. Müslüman bir ülkede olduğumuz için Türkiye'nin İslami finansın merkezi olması gayet doğal. Türkiye'nin, İslami finansın merkezi olması akabinde dünya çapında ulusal bir finans merkezi olması da kaçınılmazdır. Biz de katılım bankaları olarak Türkiye'nin, dünyanın finans merkezi haline gelmesi konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapma gayreti içinde olacağız."

Kaynak: AA