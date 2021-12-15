İSTANBUL-KATİLİ KUZENİ ÇIKTI

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde meydana gelen olayda Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta atılmış olarak buldu.

KATİL KUZEN ÇIKTI

ŞÜPHELİNİN BABASIDA ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Yetkililer olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirttiler. Öte yandan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.