Katıldıkları kurs sayesinde hazır giyim sektöründe iş bulacaklar

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda düzenlenen 'Kadın Kıyafetleri Kalıp Hazırlama' eğitimine katılan kadınlar kıyafet dikmeyi öğreniyor. 55 kursiyerin katıldığı kurs sonunda isteyen kadınların hazır giyim sektöründe kolaylıkla iş bulabilecekleri öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda düzenlenen Kadın Kıyafetleri Kalıp Hazırlama kursu ile meslek sahibi yapıyor. 55 kursiyer, eğitimde mesleğin inceliklerini öğreniyor.

"İsteyen hazır giyim sektöründe iş bulabiliyor"

Eğitime olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Kadın Kıyafetleri Kalıp Hazırlama Kursu Öğretmeni Şule Saltık, kursa ilişkin bilgi verdi. Saltık yaptığı açıklamada, "Sabah ve öğlenci grup olmak üzere iki grupta eğitim veriyoruz. Toplam 55 kursiyerimiz var. Haftada 5 gün 4'er saat çalışıyoruz. Kalıp hazırlama ile başlıyoruz. İhtiyaca göre kalıbı çıkarıyoruz. Kumaşlarını o kalıba göre kestirip dikimini gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimiz burada ayrıca sosyalleşiyor. Kursumuzdan mezun olan öğrencilerimiz kendi ihtiyaçları doğrultusunda kıyafet dikebiliyor, hazır giyim sektöründe iş bulabiliyor" dedi.

"Dikiş adına her şeyi öğreniyoruz"

Bir şeyler üretmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten kursiyerlerden Elmas Helvalı, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Helvalı, "Bu kursa çok ilgim vardı. Hocamız da bize çok yardımcı oluyor. Kendime ve çocuklarıma istediğim tarzda bir şeyler dikmek istiyorum. Dikiş adına burada her şeyi öğrenebiliyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Sosyalleşme imkanı buluyoruz. Bir şeyler üretmek beni çok mutlu ediyor. Kursların düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA