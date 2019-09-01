Katıldıkları ilk yarışmadan madalyayla döndüler - ESKİŞEHİR

01.09.2019 18:17

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kurulu İnebolu Gençlik ve Spor Kulübünün üç sporcusu, ilk kez Eskişehir'de katıldıkları Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda biri altın olmak üzere üç madalya kazandı.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Haluk Kaya, 5 bin metre yürüyüş kategorisi 55 yaş grubunda altın, Kemal Kayalı gümüş madalya kazanırken 5 bin metre yürüyüş 50 yaş kategorisinde Hüseyin Kumru ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hazırlıklarını tamamlayıp açtıkları atletizm branşında her yaş kategorisinden sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Atletizmi ilçelerinde canlandırmak istediklerini anlatan Çeçen, "Bunun için geçtiğimiz hafta, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken şehit olan Şerife Bacı anısına 'Şerife Bacı İstiklal Koşusu'nu düzenledik. Türkiye'nin pek çok ilinden sporcuları ağırladık. Bu arada bugün Masterler Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Sporcumuzla ilk kez katıldığımız şampiyonada üç madalya kazandık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Altın madalya kazanan memur Haluk Kaya ise kulüp olarak ilk kez katıldıkları şampiyonada üç madalya kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.

Gümüş madalya kazanan emekli öğretmen Kemal Kayalı da her yaşta sporun yapılabileceğini ve insan sağlığına olumlu katkılarını göstermek istediklerini belirterek, ilk kez katıldığı Türkiye şampiyonasında gümüş madalya almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA