Katıldığı Programda Kalça Estetiği Yüzünden Oturamayan Kadın Günün Konusu Oldu

Plastik cerrahi bağımlısı 28 yaşındaki Star Delguidice estetik ameliyatlar için bugüne kadar 300 bin sterlin harcadı. Katıldığı This Morning isimli TV şovunda oturamayan kadın ülkede günün konusu oldu.

OTURAMADIĞI İÇİN AYAKTA RÖPORTAJ VERDİ

Genç kadın ekstra büyük olan kalçaları yüzünden oldukça mutsuz. Delguidice, katıldığı televizyon programında, kalçalarının patlamasından korktuğu için oturamadı ve ayakta röportaj verdi.

"ÇOK ACI VERİCİ"

Ameliyatla iki katına çıkardığı kalçaları başına dert açan kadın, bu kararından oldukça pişman. Oturamaması ile ilgili olarak konuşan Delguidice, "Gerçekten acı verici. Hem de aşırı derecede" dedi.

TERAPİYE GİDİYOR

Bu implantları kendisinin istediğini ancak bu kadar büyük olacağını da tahmin etmediğini söyleyen estetik bağımlısı kadın, şu anda ameliyat sonrası yaşadığı travmadan kaynaklanan stresle başa çıkmak için terapiye gidiyor.

BÜYÜDÜĞÜ AİLE ETKİLİ OLMUŞ

Delguidice bu bağımlığının Yehova Şahitlerine üye bir ailede büyümüş olmasına bağlıyor. Her şeyden uzak durarak geçirdiği çocukluktan sonra kendisini estetik ameliyatlara bağımlı halde bulduğunu anlatan kadın, ailemi suçlamıyorum ama bu durumun sebebinin ne olduğunu da biliyorum diyor.

11 SENEDE 200 OPERASYON GEÇİRDİ

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 28 yaşındaki kadın kalçalarındaki implantları çıkartacağını söylüyor çünkü oturamamaktan yorulmuş durumda. 17 yaşında başladığı estetik macerasında tam 200 ameliyat geçiren kadın son operasyonunu ise Türkiye'de geçirmiş.