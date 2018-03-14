Katıldığı Kostüm Yarışmasını Kazanan Genç Model, Parti Çıkışı Evinde Kendini Astı

İngiltere'nin Chichester şehrinde katıldığı partideki kostüm yarışmasını kazanan 28 yaşındaki model Harriet Penelope Henry, parti bitiminde eve gidip kendini astı.

PARTİDE 1. OLDU

Giydiği şeytan boynuzları ve kırmızı vücut boyası ile düzenlenen etkinliğe katılan genç kızın gece boyunca yanında erkek arkadaşı da vardı. Daha önce de intihar girşimi ve kendine zarar verme geçmişi olan model, erkek arkadaşı Josh Mercier'le yaptığı bir tartışmanın ardından partiden ayrıldı.

EŞARBI İLE KENDİNİ ASTI

Genç kızın cesedi, Chichester'deki evinde bulundu. Erkek arkadaşı kendisinden en son sabaha karşı "hoşcakal" mesajı aldığını ve aramaya çalışsa da genç kıza ulaşamadığını söyledi. "Sakinleştiğinde tekrar iletişime geçeceğini düşündüm" diyen genç adam ertesi gün eşarbı ile kendini asan Harriet'in cansız bedenini buldu.

KÜÇÜKLÜĞÜNDE İSTİSMAR EDİLMİŞ

Psikiyatrist Dr. Jean Sherrington, arkadaşlarının Penny olarak bildiği Harriet'in, çocukken cinsel istismar sonucunda duygusal olarak dengesiz bir kişilik bozukluğu için tedavi edildiğini söyledi. Annesi Barbara Stewart-Newell, kızını herkesi anlayan ve empati yeteneği olan duygusal bir kişi olarak tanımladı.

Ölümünden önce onu değerlendiren akıl sağlığı uzmanları, genç modelin intihar riski olduğu kanaatine varmamıştı.