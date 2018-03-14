Katıldığı Kostüm Yarışmasını Kazanan Genç Model, Parti Çıkışı Evinde Kendini Astı
İngiltere'de yaşayan model Harriet Penelope Henry, katıldığı bir partideki kıyafet yarışmasını kazandıktan sonra sevgilisi ile tartışarak eve gitti. Genç kız evinde kendini asarak intihar etti.
İngiltere'nin Chichester şehrinde katıldığı partideki kostüm yarışmasını kazanan 28 yaşındaki model Harriet Penelope Henry, parti bitiminde eve gidip kendini astı.
PARTİDE 1. OLDU
Giydiği şeytan boynuzları ve kırmızı vücut boyası ile düzenlenen etkinliğe katılan genç kızın gece boyunca yanında erkek arkadaşı da vardı. Daha önce de intihar girşimi ve kendine zarar verme geçmişi olan model, erkek arkadaşı Josh Mercier'le yaptığı bir tartışmanın ardından partiden ayrıldı.
EŞARBI İLE KENDİNİ ASTI
Genç kızın cesedi, Chichester'deki evinde bulundu. Erkek arkadaşı kendisinden en son sabaha karşı "hoşcakal" mesajı aldığını ve aramaya çalışsa da genç kıza ulaşamadığını söyledi. "Sakinleştiğinde tekrar iletişime geçeceğini düşündüm" diyen genç adam ertesi gün eşarbı ile kendini asan Harriet'in cansız bedenini buldu.
KÜÇÜKLÜĞÜNDE İSTİSMAR EDİLMİŞ
Psikiyatrist Dr. Jean Sherrington, arkadaşlarının Penny olarak bildiği Harriet'in, çocukken cinsel istismar sonucunda duygusal olarak dengesiz bir kişilik bozukluğu için tedavi edildiğini söyledi. Annesi Barbara Stewart-Newell, kızını herkesi anlayan ve empati yeteneği olan duygusal bir kişi olarak tanımladı.
Ölümünden önce onu değerlendiren akıl sağlığı uzmanları, genç modelin intihar riski olduğu kanaatine varmamıştı.
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Kafirlere mağfiret edilmesi istenmesi yasaklanmıştır.kafir olarak ölenin bağışlanması yoktur...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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yalan başka işler vardır işin içindeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ahada genemi ŞanlıurfaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Allahim Gunahlarini affet yazik cinsel istismara ugramis pisikolojisi iyi degilmis, ona bunu yasatanin allah en buyuk sekilde cezakandirsin hem dunyada hemde ahirette,Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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giydiği kosyüm uğursuz gelmişCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır