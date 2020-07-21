Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı
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Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı Cesedi yakmak için benzin almaya gitmiş 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cesedi yakmak için benzin istasyonuna giden bar işletmecisi C.M.A.'nın görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

21.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:39

Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi yakmak için benzin almaya gitmiş

MUĞLA - 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cesedi yakmak için benzin istasyonuna giden bar işletmecisi C.M.A.'nın görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Muğla'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin'in bar işletmecisi C.M.A. tarafından öldürüldükten sonra bir varile konulan cesedinin üzerine beton dökülmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

"Cesedi yakmak için iki şişe benzin almış"

Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan bar işletmecisi C.M.A.'nın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. C.M.A'nın genç kızın cesedini yakmak için bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde C.M.A.'nın özel aracı ile akaryakıt istasyonuna gelerek önce aracına, sonrasında da iki şişe benzin aldıktan sonra istasyondan ayrıldığı anlar yer alıyor.

Katil zanlısının benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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