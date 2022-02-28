Adana'daki cinayetin firari zanlısı tutuklandı - Haberler

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Adana'daki cinayetin firari zanlısı tutuklandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'daki cinayetin firari zanlısı tutuklandı

Adana'da küfürleşme nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da küfürleşme nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl 26 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde tartıştığı Mazlum A'yı (51) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ömer Z'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonla zanlı Ömer Z'yi yakaladı. Evde şüphelinin olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın geçmişi

Sümer Mahallesi'nde kumarhane işleten Mazlum A, 26 Kasım 2021'de kumar oynayan A.Z. ile küfürlü konuştuğu gerekçesiyle tartışmıştı. Daha sonra çıkan kavgada Mazlum A. tabancayla vurularak öldürülmüştü. Kaçan zanlı Ömer Z'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Olaydan 3 gün sonra Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti, araçtaki Bülent Erdal yaralanmıştı.

Babası Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay'ı olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen Sergen A. (32) ve kuzeni Çağlar Ş. (30) 24 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Adana'daki cinayetin firari zanlısı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Sümer Mahallesi, Kasım, Silah, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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