Katil Zanlısı Suriye'ye Kaçmak İsterken Yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin katil zanlısı, Kilis'te jandarma ekiplerince Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık 2018'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Necati Bağcı'nın (25) katil zanlısının yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçacağı bilgisine ulaşan Kilis Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarında önlem alan ekipler, Suriye uyruklu Abdullah Ş'yi Elbeyli ilçesi sınır hattında yakaladı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık 2018'de Türk ve Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Necati ve kardeşi Mert Bağcı ile Murat A. yaralanmıştı. Necati Bağcı tedavi gördüğü SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA