Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı
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Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

Katil zanlısı kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Karaağaç köyünde arıcılık yapan bir kişiyi öldüren zanlı, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Karaağaç köyünde arıcılık yapan bir kişiyi öldüren zanlı, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 21.30 sıralarında Lüleburgaz'ın Karaağaç Köyü'nde, Balıkesir'den arıcılık işi yapmak üzere Lüleburgaz'ın Karaağaç Köyü'ne gelen 77 yaşındaki Ahmet Çakırlar'ın cansız bedeni, 2 el silah sesini duyan eşi Aynur Çakırlar (65) tarafından bulundu. Katilin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gezgin arıcı Ahmet Çakırlar'ın ölümüyle başlayan araştırma ve soruşturma sonucunda daha 19 sabıkası bulunan katil zanlısı K.G. (69) bir haftalık çalışma sonucu yakayı ele verdi.

Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran Beldesi'nde gece saatlerinde jandarma ile katil zanlısı K.G. arasında yaşanan kovalamaca sonucu zanlı, ayçiçek tarlasında kıskıvrak yakalandı.

Katil zanlısı K.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bölge sakinlerince linç edilmek istendi. Öte yandan av tüfeği ile vurularak öldüğü tespit edilen Çakırlar'ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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