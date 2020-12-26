Katil zanlısı 13 yıl sonra yapılan aramada yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Katil zanlısı 13 yıl sonra yapılan aramada yakalandı

26.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:09
Katil zanlısı 13 yıl sonra yapılan aramada yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde A.A. adlı kişinin 2007 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada S.Ç'yi kasten öldürme suçundan arandığı tespit edilip anında yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde A.A. adlı kişinin 2007 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada S.Ç'yi kasten öldürme suçundan arandığı tespit edilip anında yakalandı.

Kahramankazan Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktasında durdurulan otobüste yapılan kimlik kontrolü sonucu 2007 yılından bu yana kasten öldürme suçundan arandığı tespit edilen A.A. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Katil zanlısı 13 yıl sonra yapılan aramada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kız Üsküdar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katil zanlısı 13 yıl sonra yapılan aramada yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:11:28. #1.14#
title