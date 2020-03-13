Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi - Haber
Ermenistan, Güncel

Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı.

13.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:08
Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında katil zanlısı A.K. ve S.K. kardeşler ile babaları R.K., tutuklandı.

Olay, 10 Mart Salı günü saat 11.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, geldiği ilçe merkezinde bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, Tutka'ya tabancayla ateş ederek öldürdü. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Tutka, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.SINIRA 3 KİLOMETRE KALA YAKALANDILARPolis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden, şüphelilerin A.K. ile S.K. oldukları, motosikletlerini bırakıp, yaya olarak Ermenistan'a doğru gittikleri tespit edildi. Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 1000 güvenlik görevlisi, zanlıların Ermenistan'a kaçma ihtimaline karşılık bölgeyi kuşattı. Ekipler, sınırı drone ile tarayarak şüphelilerin yerlerini belirledi. A.K. ile S.K. cinayeti işledikten 5,5 saat sonra, sınıra 3 kilometre kala polis tarafından yakalandı. Yürütülen soruşturmada, iki katil zanlısı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, katil zanlısı kardeşler A.K. ve S.K. 'tasarlayarak adam öldürme', babaları R.K. ise  'cinayete azmettirmek' suçundan tutuklandı. 'Cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise devam ediyor.FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜOlaydan sonra emniyet müdürlüğü katil zanlılarının nefes kesen görüntülerini basınla paylaştı. Drone ile yapılan takipte polisin zanlıları yakalaması saniye saniye görüntülendi.

A.K. ile S.K., emniyetteki ifadelerinde Yakup Tutka'yı, aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf etmişti.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Haber
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Defne Samyeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Kopenhag Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:09:46. #1.15#