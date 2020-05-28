Katil, kulüp başkanı ve oğlu çıktı, saklanırken yakalandı
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Katil, kulüp başkanı ve oğlu çıktı, saklanırken yakalandı

Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırını faili, amatör kümede yer alan bir kulübün başkanı ile oğlu çıktı.

Katil, kulüp başkanı ve oğlu çıktı, saklanırken yakalandı
28.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:15

Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırını faili, amatör kümede yer alan bir kulübün başkanı ile oğlu çıktı. Polis, şüphelilerden kulüp başkanı Hamit. E'yi saklandığı yorgan hurçu ile ranza arasında yakaladı.

Olay, önceki gece 23.20 sıralarında merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A ve Bilal Ç.'ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi.Saldırıda araçta bulunanlardan Bilal Ç. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet tabancayı metruk bir binada ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyonlar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekip, şüphelilerin Elazığ 1. Amatör kümede mücadele eden ve 2 yıl önce namağlup olarak şampiyon olan ancak sezon başı iki kez üst üste maça çıkmadığı için otomatik olarak 2. Amatör Kümeye düşürülen Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit E.(44) ile oğlu V.E. (21) olduğunu belirledi.

Ranza ile Hurç arasında yakalandı

Belirlenen şüphelilerden V.E.'yi kısa sürede yakalanırken, firar olan zanlı Hamit E'ye ulaşmak için polis gidebileceği her yerde özel tedbir aldı. Zanlının gizlenerek evine geldiğini fark eden polis, şok baskın gerçekleştirdi. Polis zanlıyı evde ranza ile yatak konulan hurçların arasında yakaladı. Hamit E. ile oğlu V.E. ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki şüphelinin de ifadesi alınmasının ardından kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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