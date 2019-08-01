"Katil Fırat" cümlesi etkiledi, 62 yaşında dalgıç oldu

ELAZIĞ - Fırat Nehri'nin geçtiği Elazığ'da, geçmiş yıllarda daha çok yaşanan, halen yaşanmaya devam eden boğulma vakaları nedeniyle "Katil Fırat" diye adlandırılmasından küçük yaşlarda etkilenen 5 çocuk babası Bahri Genç, 62 yaşında dalgıç oldu.

Baskil'in Akuşağı köyünde ikamet eden çiftçilik ve balıkçılıkla uğraşan 62 yaşındaki 5 çocuk babası Bahri Genç, çocukluk ve gençlik yıllarında bir çok kişinin Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybetmesi nedeniyle, dalgıç olma hayali kurdu. Yaşam şartları nedeniyle bu hayalini uzun süre ertelemek zorunda kalan Genç, 2 yıl önce dalgıçlık eğitimi almaya başladı. Yakup Kılıç Olimpik Kapalı yüzme havuzunda eğitimlerini büyük ölçüde tamamlayan Genç, profesyonel dalgıç oldu. Eğitimlere torunlarıyla beraber gelen ve onlara da yüzme öğreten Bahri dede, adeta gençlere ise taş çıkartıyor.

"Arkadaşlarım boğuldu"

Her yıl çocukların Fırat Nehrinde boğulduğunu dile getiren 5 çocuk, 3 torun sahibi Bahri Genç, "Herkes 'katil Fırat' diyordu. Bu beni çok etkiliyordu. Benim arkadaşlarım boğuldu. Daha sonra nehirde herkes alışsın diye balıkçılığa başladım, kendi imkanlarımla ufak bir tekne yaptım. Uzun yıllar balıkçılık yaptım. Balıkçılık esnasında çevremde boğulma olayları yine oldu. O zamanlar dalmaya daha merak sardım. Elazığ'da dalgıç yoktu. Mersin'den ve dışarıdan geliyorlardı boğulanları çıkartıyorlardı" dedi.

"Çocuklarıma ve torunlarıma da öğretmek istiyorum"

2 yıldır dalgıçlık eğitimi aldığını anımsatan Genç, "Hocamla beraber barajda ve havuzda dalıyorum. Dalmayı öğrendim. Bu çocukluktan beri içimde bir uhde olarak kalmıştı. Ben bunu yaşadım. Bunu çocuklarıma ve torunlarıma da öğretmeyi çok istiyorum. Torunlarımın yaşı tutunca onlara da öğreteceğim. Hayalimi 60 yaşımda gerçekleştirdim. Elazığ'ın 3 tarafı su ile çevrili. Hazar gölü, Keban ve Karakaya Baraj gölü var. Sadece bir çıkışı Diyarbakır tarafında karayolu vardır. Köprülerle, feribotlarla ulaşımlarımız var. Her taraf su ama maalesef herkes katil Fırat diye bu sudan korktu ve yaklaşmadı. Ama bunu kırdık. Su altı ayrı bir dünya. Ayrı bir dünyayı yaşamak gibi bir şey. Ancak gören bilir. Anlatma veya belgeselden görmekle olmuyor. Girmekle ve dalmakla oluyor. orada ayrı bir dünya yaşıyorsun" ifadelerini kullandı.

Dalgıçlık öğrenen 17 yaşındaki Furkan Aral ise, "Kendi azmiyle, yaptıklarıyla herkesi şaşırtan Bahri amcamızla burada tanıştım. Gerçekten onun fedakarlığını takdir ediyorum. Kendisi çiftçi ve işini gücünü bırakıp dalmaya geliyor. Hayallerini gerçekleştiriyor. Bu çok iyi bir şey" dedi.

Bahri Genç ile dalış okulunda tanışan Efe Gündoğdu da, "Bizimle dalış eğitimleri alıyor. Ruh olarak bizden daha genç. Bizden geri kalmıyor. Su altını tüm gençlerin görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA