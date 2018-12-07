"Katil Bariyer İstemiyoruz" Kampanyası

Türkiye genelindeki motosiklet kullanıcıları kaza sonrası bıçak etkisi gösteren bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" kampanyası başlattı.

Kenan Sofuoğlu da sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir görüşme yapıp olayın takipçisi olacaklarını belirten bir yazı paylaştı.

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Ülke genelinde kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen onlarca motosiklet sürücüsü kaza sonrası bıçak etkisi gösteren bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlü kazalar sonrasında motosiklet kullanıcıları seslerini duyurmak için defalarca duyurularda bulundu. Son olarak İstanbul TEM Otoyolu Pendik mevkiinde aynı motosiklette bulunan Şükrü Doğru ve arkasındaki Şakir Şenol kaza sonrası sürüklenip bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Bu kaza sonrası tekrar örgütlenen motosiklet kullanıcıları ve aileleri sosyal medya hesapları üzerinden "Katil bariyer istemiyoruz" kampanyası başlattı. Oldukça ses getiren kampanyaya katılım her geçen dakika artarak büyüyor.

KENAN SOFUOĞLU DEVREYE GİRDİ

Dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden "Katil bariyer istemiyoruz" başlığıyla "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan gecenin bu saatinde bizi kabul etti ve motosikletlilerin bu derdini dinledi. Konuyu kendisine detaylı bir şekilde anlattık ve beraber çalışarak adım adım pilot bölgeleri seçerek bir çalışma kararı aldık" yazarak, görüşmeden fotoğraf paylaştı.

Görüntü dökümü

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-Katil bariyer istemiyoruz kampanyasına katılan motosiklet kullanıcıları ve aileler

-Kaza sonrası bariyere çarpıp yaralanan motosiklet sürücüsü

-Yaralının yardımına koşan arkadaşları

-Bariyerlerin arasına sıkışan motosikleti çıkarmaya çalışmaları

-İstanbul Pendik'te iki motosikletlinin bariyerle çarpıp hayatını kaybettiği kaza yeri

-Ölümlü kaza anı, motosikletten düşen kişinin bariyerlere çarpması

-Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan motosikletli dostu bariyer sistemi animasyonu

-Genel ve detay görüntüler