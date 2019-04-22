Katil balinalar büyük beyaz köpekbalıklarının korkulu rüyası

Denizlerde besin zincirinin en tepesindeki hayvan olarak düşünülen büyük beyaz köpekbalıklarının katil balinalardan korktuğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda katil balinaların gelmesiyle birlikte dev köpekbalıklarının bölgeden ayrıldığı ve o sezon boyunca bir daha geri dönmediği gözlendi.

2009 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki bilim insanları bölgede görülen büyük beyaz köpekbalıklarını etiketleyerek takip ediyor. Euronews.com'da Görüntüle