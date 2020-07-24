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Katı yakıtlar verileri açıklandı

Linyit üretimi 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 3 milyon 969 bin 40 ton olarak gerçekleşti.

Katı yakıtlar verileri açıklandı
24.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:24

Linyit üretimi 2020 mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 3 milyon 969 bin 40 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,0 azaldı.

Taşkömürü üretimi mayıs ayında 17 bin 354 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 30,7 artarken, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,2 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 azaldı.

Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı

Taşkömürü ithalatı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarken, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,0 ve önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,0 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 53,2, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azaldı.

Ocak-Mayıs döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 107,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90,1 iken taşkömüründe yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; mayıs ayında taşkömürü teslimatının yüzde 50,5'i termik santrallere, yüzde 24,0'ı kok tesislerine, yüzde 12,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,1'i termik santrallere ve yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 98,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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