Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda temmuzda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 478 bin 675 ton, taş kömürü kokunda 393 bin 233 ton ve taş kömüründe 77 bin 811 ton oldu.

Linyit satılabilir üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 16,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 802 bin 525 ton, taş kömüründe 3 milyon 153 bin 393 ton ve taş kömürü kokunda 475 bin 96 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, temmuzda taş kömürü teslimatının yüzde 54,5'i termik santrallere, yüzde 18,5'i kok tesislerine, yüzde 15,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,5'i termik santrallere ve yüzde 8,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,7 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı temmuzda yüzde 94,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 82,8, taş kömüründe yüzde 2,5 olarak belirlendi.