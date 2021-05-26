Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda martta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda martta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 513 bin 780 ton, taş kömürü kokunda 364 bin 317 ton ve taş kömüründe 120 bin 882 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 509 bin 201 ton, taş kömüründe 3 milyon 172 bin 135 ton ve taş kömürü kokunda 473 bin 534 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, martta taş kömürü teslimatının yüzde 52'si termik santrallere, yüzde 17,4'ü kok tesislerine, yüzde 16,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı, linyit teslimatının ise yüzde 81,6'sı termik santrallere ve yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,2 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı martta yüzde 100,1 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda, yüzde 76,9, taş kömüründe yüzde 3,8 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş