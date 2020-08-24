Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı Linyit üretimi haziran 5 milyon 44 bin 956 ton olarak gerçekleşti.

Linyit üretimi haziran 5 milyon 44 bin 956 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 27,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 azaldı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azaldı.

Taşkömürü üretimi Haziran ayında 105 bin 134 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 505,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 artarken, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 24,8 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarken, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı.

Taşkömürü ithalatı bir önceki aya göre yüzde 47,4 arttı

Taşkömürü ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 47,4, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,3 ve Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6,3 ve Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Haziran döneminde yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 89,5 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Haziran ayında taşkömürü teslimatının yüzde 58,7'si termik santrallere, yüzde 16,1'i kok tesislerine, yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,9'u termik santrallere ve yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97,9 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA