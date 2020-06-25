Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı Linyit üretimi nisan ayında 4 milyon 57 bin 865 ton olarak gerçekleşti.

Linyit üretimi nisan ayında 4 milyon 57 bin 865 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 18,7, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ NİSAN AYINDA 13 BİN 282 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 86,9, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,8 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 8,6, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ KOKU İTHALATI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 113,7 ARTTI

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 113,7, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,5 arttı. Taşkömürü ithalatı Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 32,2 azaldı.

Ocak-nisan döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı ocak-nisan döneminde yüzde 106,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 87,7 iken taşkömüründe yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; nisan ayında taşkömürü teslimatının yüzde 47,9'u termik santrallere, yüzde 24,1'i kok tesislerine, yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,8'i termik santrallere ve yüzde 10,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA