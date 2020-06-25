HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Linyit üretimi nisan ayında 4 milyon 57 bin 865 ton olarak gerçekleşti.

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
25.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:58

Linyit üretimi nisan ayında 4 milyon 57 bin 865 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 18,7, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azaldı.

Taşkömürü üretimi nisan ayında 13 bin 282 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 86,9, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,8 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 8,6, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 113,7 arttı

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 113,7, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,5 arttı. Taşkömürü ithalatı Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 32,2 azaldı.

Ocak-nisan döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı ocak-nisan döneminde yüzde 106,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 87,7 iken taşkömüründe yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; nisan ayında taşkömürü teslimatının yüzde 47,9'u termik santrallere, yüzde 24,1'i kok tesislerine, yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,8'i termik santrallere ve yüzde 10,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Ekonomi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor Ekonomi
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor Ekonomi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak Ekonomi
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Ozan Açıktan
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:07:13. #1.14#
title