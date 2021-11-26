Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda eylülde en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 516 bin 119 ton, taş kömürü kokunda 406 bin 543 ton ve taş kömüründe 122 bin 532 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 734 bin 501 ton, taş kömüründe 3 milyon 223 bin 164 ton ve taş kömürü kokunda 495 bin 583 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, eylülde taş kömürü teslimatının yüzde 47,7'si termik santrallere, yüzde 18,2'si kok tesislerine, yüzde 14,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81'i termik santrallere ve yüzde 10,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,4 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı eylülde yüzde 96,8 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 82, taş kömüründe yüzde 3,8 olarak belirlendi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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