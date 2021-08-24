Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda haziranda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda haziranda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 520 bin 151 ton, taş kömürü kokunda 372 bin 324 ton ve taş kömüründe 100 bin 898 ton oldu.

Linyit satılabilir üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 93 bin 56 ton, taş kömüründe 2 milyon 864 bin 601 ton ve taş kömürü kokunda 463 bin 268 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, haziranda taş kömürü teslimatının yüzde 49,2'si termik santrallere, yüzde 17,9'u kok tesislerine, yüzde 17,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 80,7'si termik santrallere ve yüzde 11,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,4 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı haziranda yüzde 107 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 80,4, taş kömüründe yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç