Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda mayısta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda mayısta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 960 bin 584 ton, taş kömürü kokunda 377 bin 556 ton ve taş kömüründe 80 bin 573 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 914 bin 985 ton, taş kömüründe 2 milyon 552 bin 427 ton ve taş kömürü kokunda 493 bin 655 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, mayısta taş kömürü teslimatının yüzde 49,1'i termik santrallere, yüzde 17,2'si kok tesislerine, yüzde 20,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,9'u termik santrallere ve yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı mayısta yüzde 100,8 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 76,5, taş kömüründe yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş