Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 496 bin 937 ton, taş kömürü kokunda 368 bin 584 ton ve taş kömüründe 105 bin 42 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 592 bin 560 ton, taş kömüründe 2 milyon 694 bin 790 ton ve taş kömürü kokunda 442 bin 489 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, nisanda taş kömürü teslimatının yüzde 46,1'i termik santrallere, yüzde 19'u kok tesislerine, yüzde 19'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,7'si termik santrallere ve yüzde 10,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,3 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı nisanda yüzde 98,3 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda, yüzde 83,3, taş kömüründe yüzde 3,9 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş