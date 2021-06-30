Katı yakıt istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıt istatistikleri
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 496 bin 937 ton, taş kömürü kokunda 368 bin 584 ton ve taş kömüründe 105 bin 42 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 592 bin 560 ton, taş kömüründe 2 milyon 694 bin 790 ton ve taş kömürü kokunda 442 bin 489 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, nisanda taş kömürü teslimatının yüzde 46,1'i termik santrallere, yüzde 19'u kok tesislerine, yüzde 19'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,7'si termik santrallere ve yüzde 10,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,3 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı nisanda yüzde 98,3 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda, yüzde 83,3, taş kömüründe yüzde 3,9 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Ekonomik güven endeksi 97,8'e yükseldi
Ekonomik güven endeksi 97,8'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Brad Pitt Hande Erçel Şevval Şahin
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Katı yakıt istatistikleri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:31:44. #1.14#

title