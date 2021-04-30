Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda şubatta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda şubatta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 385 bin 234 ton, taş kömürü kokunda 342 bin 20 ton ve taş kömüründe 86 bin 568 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 84 bin 760 ton, taş kömüründe 3 milyon 269 bin 852 ton ve taş kömürü kokunda 450 bin 778 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, şubatta taş kömürü teslimatının yüzde 58,5'i termik santrallere, yüzde 14'ü kok tesislerine, yüzde 12,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,5'i termik santrallere ve yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,1 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı şubat ayında yüzde 105,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 75,9, taş kömüründe yüzde 2,6 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş